人的財運分為正財運及偏財運，正財指透過勞力工作換來的錢財，偏財指意料之外的金錢收入，例如樂透彩、投資、突然加碼的獎金等。運勢命理網站「旺好運」分享，顴骨、眼角、太陽穴、鼻頭、下巴有痣的話，都是屬於吉痣，擁有這種面相的人這輩子財運旺，很會賺錢、正財賺飽飽，所以千萬別把臉上這些地方的痣去掉。

▍1.顴骨有痣

在這個位置的痣，只要顯得黑亮清楚，通常做事都很容易賺錢，事業運旺盛，且腦袋聰明、反應靈敏，也很善於交際應酬，若是經商會有很多賺大錢的機會，如果痣顯得灰灰淡淡的效果次之。

▍2.眼角長痣

眼角的痣就是「經營痣」，有這顆痣的人眼光獨到，善於充分利用身邊資源，做事有條理、有規劃，非常適合從商。

▍3.太陽穴上有痣

在太陽穴上如果有紅潤的痣，代表吉痣，是吉相之兆。有這種痣的人事業心重、工作能力又強，所以很容易在職場發光發熱，賺錢的能力自然強強滾。

▍4.鼻頭有痣

鼻頭圓潤飽滿且長痣的話，代表極佳的正財運，擅長社交、會說話，遇到困難有能力解決，可做生意，也適合自己創業經商。

▍5.下巴有痣

下巴痣表示為大富大貴之人，一生財路寬廣、事事順遂，大多家境優越，能得到父母及長輩的幫助，且通常擁有較多房產，因此正財源源不絕。

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(中時新聞網)