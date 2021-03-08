藏壽司限時7天舉辦「鮭貝賞味祭」，推出12道限定料理。（吳奕萱攝）

藏壽司打造春天限定的「鮭貝賞味祭」，3月19日（五）起到3月25日（四）止，一連7天盛大舉辦，以人氣指標鮭魚、北海道大帆立貝做為主打，推出12款限期料理。

藏壽司瞄準台灣人的口味偏好，推出「鮭貝賞味祭」，以奢華的海鮮饗宴滿足饕客，包含豐盛的「鮭魚卵鮑魚奢華三貫」，將鮑魚、小貝柱、海膽、大粒鮭魚卵等濃郁的海味融合在一起。而「豪華三鮮」則是把干貝、鮭魚、赤蝦盛入一盤，是老饕首推的必點單品。「北海道大粒帆立貝佐鮭魚卵」，則將原本鮮甜的干貝放大升級，不僅在口感上更上層樓，佐上大量的爆漿鮭魚卵，鮮美滋味也瞬間翻倍。「盛的滿滿貝柱

鮭魚卵鮑魚奢華三貫，80元。（吳奕萱攝）

握壽司」，則將獨家醃漬的貝柱豪氣堆疊，享受鮮甜海味帶來的滿足。

除了期間限定的「鮭貝賞味祭」外，藏壽司也嚴選3款春季料理，3月16日起推出。包括「鹽味半熟蛋甜蝦仁軍艦」，以口感綿密的甜蝦，與稠滑的半熟蛋完美結合。「特製醃漬鮪魚」使用藏壽司獨家工法鎖住魚肉鮮甜，再點綴上二度烘焙的胡麻。「炙烤起司扇貝」，以烈火帶出扇貝自身的香氣，再加上醇厚的起司。

鹽味半熟蛋甜蝦仁軍艦，40元。（吳奕萱攝）

此外，上回藏壽司「BROWN & FRIENDS」扭蛋一推出，獲得粉絲的熱烈響應，3月10日起，再次加碼釋出可愛實用兼具的「熊大不織布手提袋」，來店消費滿1200元，即可贈送，數量有限送完為止。

「熊大BROWN & FRIENDS 不織布手提袋」，來店消費滿1200元贈送。（吳奕萱攝）

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