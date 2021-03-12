LINE Pay於3月8日因一卡通公司網域系統障礙，造成已註冊LINE Pay Money之用戶無法登入LINE Pay，對忠實用戶帶來不便，LINE Pay深感抱歉。為向超過870萬的LINE Pay用戶表達誠摯的歉意，LINE Pay將於3月15日至19日，連續五天中午時段推出補償方案，所有LINE Pay用戶於指定店家消費可獲LINE POINTS 10％點數回饋補償，以感謝廣大用戶的支持與體諒。

LINE Pay表示，針對一卡通公司於3月8日中午用餐時段因網域系統障礙，導致LINE Pay Money帳戶服務中斷，LINE Pay再次深感抱歉，經搶修後相關服務已於當天恢復正常。為感謝所有用戶的耐心與體諒，LINE Pay將補償用戶於該期間帶來的不便。

本次LINE Pay補償方案於3月15日至19日，每日上午11:30至下午2:30，LINE Pay用戶於指定連鎖超商、連鎖速食店、連鎖飲料店、連鎖餐飲店，使用LINE Pay任一付款方式結帳，筆筆獲LINE POINTS 10%點數回饋(每帳號每日回饋上限50點)。指定店家如下，欲了解活動詳情可參考LINE Pay「活動訊息」最新公告。

(1)連鎖超商: 7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK超商。

(2)連鎖速食店: 麥當勞、摩斯漢堡、漢堡王、頂呱呱。

(3)連鎖飲料店: 路易莎咖啡、50嵐（北北基區/中區/高屏區）。

(4)連鎖餐飲店: 八方雲集、爭鮮迴轉壽司/爭鮮外帶壽司、吉野家、梁社漢排骨。

LINE Pay表示，用戶心聲與使用體驗一直是LINE Pay在發展行動支付時最為重視與關心，感謝超過870萬用戶長期的支持，未來將持續改進並致力提供更好的服務，帶給用戶更佳的支付體驗。

(科技)