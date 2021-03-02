大同(2371)董事長盧明光上任後持續梳理優化旗下事業，今（2）日受訪時指出除了電動車馬達外，資訊系統解決方案、太陽能的節能儲能系統、智慧電網、智慧電表亦是重要發展領域，雖然過去營運辛苦，但相信重新整合後會讓大家都安心，對今後大同發展更具信心。

盧明光表示，接掌大同後除了優化既有事業外，還希望60年的馬達廠能進軍電動車領域。由於剛進入大同還不是很了解，在以此為基礎、要上下開發時，才知道已有電動巴士的馬達及驅動器產品，對此感謝大同的研發團隊，認為此次能和唐榮車輛合作是很好的跡象。

盧明光指出，大同已有自0.5馬力到3萬馬力的工業用馬達產品，現在配合國內電動巴士及電動車開發，將工業用馬達能應用到電動車馬達上，且有生產驅動控制器，認為動力系統加上馬達，將是大同對國內未來電動巴士及電動車上的貢獻。

盧明光希望，未來10年能將國內1.6萬輛巴士全數改成電動巴士，不需再用中國大陸的底盤。他相信，以台灣的技術、產業能力提供的完整解決方案，唐榮車輛絕對不只侷限於1.6萬台規模的國內市場，更能強強結合開拓國際市場，如市場規模可觀的東南亞地區。

對於大同目標5年內營收達千億元規模，盧明光指出將持續梳理優化旗下事業，除了馬達事業搶攻電動車商機，支持國家建設的重電系統、電線、電纜業務等仍會持續爭取市占率，而身為最大事業之一的系統解決方案正持續成長，今後亦將扮演重要角色。

盧明光指出，太陽能節能及儲能系統、智慧電網、智慧電表亦是大同聚焦發展領域，其中智慧電表已打進日本及東南亞市場。而大同本身就有好的品牌及服務站據點，將家電產品結合品牌發展也是另一重點，相信經過重新整合後會讓大家都安心，對今後發展更具信心。

(時報資訊)