知名嬰幼兒食品「樂扉寶寶米餅」今被媒體踢爆違法使用工業用氮氣填充包裝，引起許多家長心驚驚，但毒物科專家指出，大氣內氮氣含量約占78％，理論上用氮氣作為食品包裝填充不會有毒，但因該工廠所用的為工業級氮氣，加上該廠有環境衛生上的問題，因此需要擔心是否包裝內含有其他不純物，不過填充氮氣沒有太大問題，民眾不用太過擔心。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，氮氣非毒氣，空氣中有近8成都是氮氣組成，因此這點沒有太大問題，問題在於業者所使用的是工業用氮氣，可能會有衛生、濃度不純含有雜質等疑慮，而米餅又是供應給嬰幼兒所食用，對於器官尚未發育完全的敏感族群，確實需要更加謹慎才是。

顏宗海指出，歐美國家目前皆已將氮氣列為合法的食品添加物，不過需在食品級的條件下才能使用，而業者用氮氣來當作包裝填充，可透過降低包裝內含氧量的做法，來達到延長食物保存的效果。

食藥署曾在2018年預告訂定食品添加物使用範圍及限量標準，當時曾考慮將氮氣列入，但最後卻未入法，隔年僅將二氧化碳、一氧化二氮列為食品添加物，對此顏宗海認為，確實有將氮氣列為食品添加物的必要，一切就看食藥署的態度與立場。

對此食藥署指出，食品組目前正在開會討論本次有業者使用工業用氮氣填充一事，預計稍晚將對外回應。

(中時 )