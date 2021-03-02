為增強美軍在印太地區的軍事威懾力量，美軍印太司令部向國會要求增加「太平洋威懾計畫」預算，較前一年度增幅高達109.1%，同時在未來5年內總共為此一計劃再投入273億美元，以應對中國在印太地區愈來愈大的安全挑戰。

據《美國之音》引述國防軍事媒體獲得的這項預算報告書指出，印太司令部提議將《太平洋威懾計畫》的撥款從2021財年的22億美元增加到2022年財政年度的46億美元，同時在未來5年中為這項計畫投入273億美元，相當於每年54.6億美元。這項專款將添置新的導彈防禦系統、部署雷達站和新的通訊衛星，並在印太地區修建新的訓練基地。

報導說，預算報告向國會解釋，美國需要在西太平洋第一島鏈分散建立能經受敵人攻擊的精準打擊作戰網路，在關島部署陸基神盾導彈防禦系統，在太平洋島國帛琉部署戰術多功能雷達，並且在地區各處建立多個作戰領域訓練基地，以便美軍和盟軍可以一起訓練、共同作戰。

印太司令部司令大衛森上將在美海軍於聖地亞哥舉辦的WEST 2020會議上演講。（圖／美軍印太司令部）

印太司令部司令大衛森上將(Admiral Phil Davidson)星期一在夏威夷州舉行的一個防務論壇上提到這份報告時說，「我們必須讓北京相信，使用武力達到目標的代價實在太高。」

在川普政府執政的最後一年，美國國會在通過國防授權法時啟動了新的 《太平洋威懾計畫》（Pacific Deterrence Initiative），參議院軍事委員會在法案摘要中說：「《太平洋威懾計畫》將向中國和任何潛在對手以及我們的盟友和夥伴發出強有力的信號，那就是，美國深切致力於捍衛我們在那個地區的利益。」

報導指出，拜登總統上任不久後親自到五角大廈宣佈成立「中國工作組」，目的是審視美國在印太地區的戰略與軍事態勢，以應對中國構成的日益嚴峻的挑戰。國防部長奧斯丁在今年1月參議院舉行的提名確認聽證會上說，中國是「我們面臨的最令人擔憂的競爭對手」。

防務觀察人士們認為，各種跡象顯示，拜登政府將維持對中國的強硬立場，並以維持美軍在印太地區強大軍力作為實施這項策略的關鍵。

(中時新聞網)