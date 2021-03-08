日本《日經亞洲評論》網站7日刊登美國退役海軍上將史塔夫里迪斯（James Stavridis）的分析文章，闡述未來美軍在太平洋對華作戰的策略。

史塔夫里迪斯認為，美軍在太平洋地區對中的作戰準備，主要是發揮各軍種優勢，針對性地增強美方在西太平洋前線的存在和作戰能力，為未來可能發生的美中軍事衝突做好準備。

首先，在美中戰略博弈的背景下，海軍陸戰隊的作用將獲提升。陸戰隊將以海上力量為基礎，進入中國南海以及中國防禦島鏈內，之後使用武裝無人機、網路能力、特種部隊、防空導彈、反艦導彈等武器攻擊解放軍海軍以及陸上作戰基地。屆時「中國在南海擴建的島礁將成為誘人目標」。

其次，美國海軍將在中國近海實施更積極的「自由航行」，並將英國、法國和其他北約盟國軍艦拉入巡邏行列。美國也希望說服澳洲、紐西蘭、印度、日本、韓國、新加坡和越南參與對華部署。美國的總體海上戰略是建立全球海上聯盟，以遏制解放軍精銳部隊。

同時，空軍將把更多遠端轟炸機和戰鬥機轉至太平洋基地，並取得關島、日本、澳洲、韓國基地的支援，這種「敏捷作戰部署」模式將增強太平洋地區美軍戰機的機動性。

至於陸軍，應把戰略重點放在提高戰鬥力和機動性上，重點是加強駐韓和駐日以及其他亞太偏遠基地的美軍前線部署。此外，太空司令部也需加強戰區情報和偵察，網路司令部也將與國家安全局協調加強進攻性網路建設。

對此，大陸軍事專家則認為，上述分析本質上還是對華軍事遏制的老套路，僅把過去的「美軍單打獨鬥」變成「組團制華」、把「靜態遏制」變成「靈活部署」，實際上並無新意。

(中時 )