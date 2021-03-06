軍事新聞網站「Military.com」5日報導，美國空軍B-1B「槍騎兵」轟炸機正執行在挪威的首次部署任務，挪威聯合司令部（NJHQ）司令奧德洛中將在新聞發表會中表示，作為鄰居，他認為俄羅斯「很清楚我們在做什麼」。

美國空軍B-1B轟炸機2月展開有史以來第一次的挪威部署任務，駐歐美國空軍副司令巴沙姆中將和挪威奧德洛中將5日舉行新聞發表會。奧德洛中將表示，考慮到近年來歐洲安全局勢的變化，北大西洋公約組織（NATO）成員國之間的共同訓練和演習十分必要，並稱美軍轟炸機來到挪威僅是證明NATO正發揮應有的功能，不會對俄羅斯構成威脅，「俄羅斯很清楚我們在做什麼」。

美國2月初宣布此部署計畫後，俄羅斯已多次出動海空武力對挪威施壓，包括讓「烏斯蒂諾夫元帥號」巡洋艦在結束巴倫支海演習後，以「前所未見」的航線返回北莫爾斯克，途中一度接近挪威領海；俄軍的Tu-160戰略轟炸機也現身在巴倫支海、挪威海與格陵蘭島周邊等區域。

美國空軍的4架B-1B轟炸機夥同200多名空地勤人員，已於2月飛抵挪威奧蘭德空軍基地，並和駐防該基地的挪威空軍F-35A戰機進行聯合演訓。巴沙姆中將表示，美軍飛行員已開始了解當地獨特的地形與環境，將「再待幾個星期」。他還提到，雖然寒冷氣候對B-1B不構成威脅，但飛行員們來自美國德州的戴斯空軍基地，正在挪威同事們的協助下努力「適應酷寒」。

(中時新聞網)