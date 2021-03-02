美國總統拜登上個月訪問五角大廈時宣布成立的「中國工作組」已組織完成，並於3月1日由美國防部長奧斯丁主持了首次會議。奧斯丁對組內軍事指揮官、文領導人與情報機構成員表示，在北京繼續努力成為一個在世界舞臺上占主導地位的大國之際，要確保華盛頓已做好準備。

《美國之音》報導說，美國高級軍事和情報官員已經開始研究如何最好地應對崛起的中國所構成日益增大的威脅，美國國防部長奧斯丁在主持了新設立的中國工作組首次會議中，給20名工作組成員為白宮和國防部所形容的「跳板」提供了一些「初步指導」。

五角大廈新聞秘書約翰．科比對媒體表示，星期一的會議「是在他們對國防部對涉及中國事務的政策、專案和程式進行基準評估時，正式確定工作組的使命、時間安排和產出。」

科比說，工作組預計將在今後4個月內完成工作，但他補充說，工作組大部分的結論「將被列為機密」。

美國總統拜登(右)在上個月首次訪問五角大廈時宣佈成立中國工作組，目前該工作組有20名成員，涵蓋軍事指揮官、文職領導人與情報官員。3月1日美防長奧斯丁(左)主持了首次中國工件組會議。（圖／推特@SecDef)

報導指出，美國總統拜登是在上個月以總統身份首次訪問五角大廈時宣佈成立這個中國工作組，其目標是「在與中國有關的事務上規劃出一條堅實的前進道路」。

在今年1月的提名確認聽證會上，奧斯丁對議員們說，中國是一個「正在崛起的大國」，而且是「我們面臨的最令人擔憂的競爭對手」。

(中時新聞網)