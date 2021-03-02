因興建基隆捷運衍伸的台鐵基隆車站是否保留爭議，交通部鐵道局預計本月將3項方案提報交通部，再邀集雙北市長及基隆市長溝通，達成共識後，預計在台北市、新北市、基隆市各召開至少1場公聽會，跟市民溝通各項方案的優劣，最快4月二度召開政策溝通平台。

去年10月13日首場「北北基軌道路網政策溝通平台」，交通部公布達成5項共識，將基隆輕軌升級中運量捷運，先確定南港至八堵的路線，至於八堵往基隆的方向是否保留台鐵，當時尚未有明確答案。

鐵道局證實，目前正評估台鐵讓道基隆捷運、基隆捷運只蓋到八堵不進基隆港、台鐵和捷運並存等3項方案。據悉，八堵至基隆目前有2軌，但該區域的空間可容納3軌。基隆市長林右昌最近提議，希望可再增1軌，讓3軌讓台鐵、基隆捷運2系統並存，1軌給台鐵走城際，另2軌給捷運取代區間車。不過，增建1軌將涉及拆遷，拆遷量多大、2系統並存的營收問題等。該規劃案，預計至少再一周時間向交通部報告。

鐵道局長胡湘麟說，後續規劃將在台北、新北、基隆各召開至少1場公聽會，最快3月召開，預計4月二度召開政策溝通平台邀北北基三市長再度協商。

(中時 )