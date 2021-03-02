台視、三立《全明星運動會》，近日播出第二季第一集收視開紅盤，全體平均收視、15-44歲平均收視雙雙開出1.69，節目更獲年輕女性支持，15-24歲女性平均收視2.5。第二季賽事除了運鏡、剪接更升級，選手們也實力堅強各個來勢洶洶，為節目增添許多看頭，被喻為本季大黑馬的林敬倫、潘君侖皆在短跑一百公尺比試項目中，突破第一季楊奇煜12秒93的大會紀錄。

林敬倫在上場前小腿抽筋，仍以11秒87奪冠，主播徐展元笑說：「林敬倫跟牙買加閃電一樣，邊跑還會邊看攝影師。」江宏傑驚呼：「這一季好多怪物。」女選手實力也不容小覷，晏柔中、采子、房思瑜都刷新女生短跑紀錄，光是短跑項目比試，就有9位選手突破第一季新高，讓本季賽事充滿期待。首位擁有國手級身分的選手曹佑寧宣布參賽後，呼聲極高，他表示：「第一季節目很多選手的好表現有刺激到我，退下運動員身分有6年左右的時間，希望藉由這次讓我重拾運動員的夢。」

林敬倫眼神專注。（台視提供）

《全明星運動會》第二季首播收視最高點2.16落在跳遠比試時，潘君侖跳出5米30的好成績，在空中滯留時間之長令眾人驚呼，更獲得空中飛人的美譽，令大夥驚呼：「張庭瑚要回來了嗎？」

(中時 )