自今年3月5日 起至4月30日止，只要道桃園喜來登酒店禧粵樓中餐廳或優廚西餐廳就能品嘗到一道道本土鳳梨入菜的好料理。（桃園喜來登提供）

力挺台灣鳳梨，桃園喜來登酒店中餐廳、西餐廳全面使用本土鳳梨入菜，從熱菜到冷菜，從涼拌到熱炒，從常見的中式台灣菜鳳梨蝦球、鳳梨苦瓜雞湯，到深受大小朋友喜歡的鳳梨海鮮披薩，這次一共研發了八道中式菜色，以及九道的西式菜色。

乍暖還寒的二月天是台灣鳳梨產季的開端，此時候正是品嘗鳳梨酸甜滋味的好時機，飯 店禧粵樓中餐廳主廚鄭仲廷說，鳳梨是一種非常適合入菜的水果，這次中廚房在大家集思廣 益下，結合了間、煮、炒、炸、燉等料理手法，總計是研發製作了八道鳳梨入菜新菜色，而 當中他最推薦的是「鳳梨柳橙黑椒嫩牛」，主廚說，這道菜主要是運用了鳳梨豐富的酵素來取 代蘇打粉醃製牛肉，雖然較費時，但是醃製出來的牛肉是更鮮嫩，另外取鳳梨及柳橙天然的 酸甜滋味來取代醋等調味料，不僅天然爽口且更添香氣。

事實上，鳳梨含豐富的維生素和礦物質，不論是鮮食或是入菜，均有益均衡營養。桃園 喜來登表示，飯店平均一個月是用大約 550 公斤的鳳梨，過去是部分本土、部分進口，為了力挺台灣鳳梨，飯店高層1日指示要全面使用台灣本土鳳梨，所以主廚們就動起來 研發菜單，採購也積極找尋南部鳳梨的供應商，這次總計是新研發了近 20 道新品項菜色， 預計可以增加 1.5 倍的鳳梨使用量。

桃園喜來登表示，從事農業生產者就跟服務業從業人員一樣是十分辛苦，利潤非常微薄，倘若 如果能以新鮮優質的本土食材入菜，且又能幫助農民，那何樂而不為。自今年3月5日 起至4月30日止，只要道桃園喜來登酒店禧粵樓中餐廳或優廚西餐廳就能品嘗到一道道本土鳳梨入菜的好料理。

(中時 )