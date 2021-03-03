食藥署2日公告修正巧克力之品名及標示規定，自明年1月1日起，凡添加植物油超過總重量5%的巧克力產品，不得以巧克力為名，例如廣受民眾所喜愛的金莎巧克力，明年起就得改名。消息一出，不少網友痛批政府管太多、不懂輕重緩急，網路掀起熱議，更有人反諷道：「萊豬怎不快標示？」

食藥署指出，公告修正的巧克力之品名及標示規定，內容包含三大重點，第一，新增含餡巧克力之標示規定，規範含餡巧克力產品其巧克力含量至少25%，並應於品名前加標示「含餡」或「加工」或等同之字義。第二，新增半固體型態或流體型態巧克力製品之標示規定，規範巧克力抹醬、巧克力糖漿，其總可可固形物含量至少5%或可可脂至少2%。第三，刪除代可可脂巧克力標示規定，即添加植物油超過該產品總重量5%的產品，不得以「巧克力」為品名。

食藥署食品組舉例，例如民眾所知的金莎巧克力就必須改名，但並不一定要加入含餡或加工的字樣，可用金莎榛果巧克力，或金莎含餡巧克力來稱呼。食品組指出，新制明年1月1日起實施，未來未依規定標示者，可依食安法處3萬至300萬罰鍰，若是標示不實者則可處4萬至400萬罰鍰。

對此，網友討論熱烈，紛紛表示：「萊豬怎不快標示？」「萊豬都不標示了，管到巧克力？」「進口美豬什麼時候才要標示不含萊克多巴胺與含有萊克多巴胺？」「真的是吃飽太閒……怎麼不先改老婆餅、太陽餅、月亮蝦餅這些呢？」「看來王子麵跟太陽餅還有老婆餅都要改名了」、「與其改名不如做些真正對人民有益的事吧！改名大家應該還是照吃」、「改這種，政府以為自己很有作為吧！」

(中時新聞網)