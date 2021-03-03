警方在李嫌車上起獲已觸底火卻未擊發的子彈。（廖素慧翻攝）

涉嫌擄人勒贖遭警方擊斃的李育儒，其家屬3日質疑李嫌沒有要射擊警方，卻被警方直接擊斃，嘉義市警察局長黃建榮表示，李嫌企圖向警方開卻未擊發，掉落在駕駛座旁邊，現場採鑑時在車內拾獲4支槍，以及未擊發的子彈。

黃建榮表示，警方在緝捕現場採取三面包抄，李嫌企圖開車衝撞警方，李嫌自知無法逃跑，拿槍欲向警方開槍，所幸未擊發，掉落在自己駕駛座旁邊，後來警方在車內採獲李嫌持用的這支槍以外，還有1支制式槍、2支空氣槍，以及未發擊的子彈，危急之際，員警果敢迅速反擊壓制嫌犯，發現嫌犯受傷，也趕緊送醫搶救。

嘉義市警察局長黃建榮表示，李嫌企圖向警方開卻未擊發。（廖素慧攝）

嘉義市刑大隊長賴欣宏表示，警政署長陳家欽認為因為歹徒凶悍拒捕，員警正確用槍制伏。（廖素慧攝）

嘉義市警一分局偵查隊長邱國揚說明緝捕過程。（廖素慧攝）

嘉義市刑大隊長賴欣宏表示，警政署長陳家欽認為因為歹徒凶悍拒捕，員警用槍才能震懾歹徒，肯定並支持員警大膽正確用槍，並說若他在現場也會大膽正確用槍。

嘉義市警一分局偵查隊長邱國揚說，李嫌右頸中槍，但致命傷尚待相驗，李嫌遲遲不下車、不搖下車窗，還開車衝撞警察，危及警察的安全，同仁生命受到極大壓迫，霹靂小組破窗後，發現嫌犯持槍瞄準同仁欲射擊，大喊「嫌犯有槍」，同仁馬上開槍還擊壓制，嫌犯中槍後還握著手槍。

(中時 )