全球商用置物設備廠益張(8342)公布109年度財報，合併營業收入淨額為15.7億元，較去年同期成長23%。受惠於醫療照護及倉儲物流應用等高毛利率產品銷售成長、中美貿易戰轉單效益，以及原物料採購整合及預先備料降低成本等因素，雖然面臨新台幣大幅升值不利因素，合併毛利率仍能維持平穩在19.7%，較去年19.8%微幅下降0.1%。

109年歸屬於母公司業主之淨利為新台幣1.89億元，較108年同期的1.02億元成長85%，基本每股盈餘為新台幣5.63元，較108年新台幣3.05元增加2.58元。董事會決議通過配發每股4.0元現金股利，其中，包括盈餘配發每股3.0元，另以資本公積配發1.0元，以3日收盤價56.4元計算，現金殖利率7.1%。

益張指出，位於嘉義大埔美園區土地廠房，已於109年完成出售轉讓程序，處分淨利益約7千萬，貢獻EPS約2.1元，已於去年第四季入帳。

面對去年新台幣強勢升值趨勢，益張在產品結構調整、生產效益提升，以及原物料備料效益等因素貢獻下，本業獲利仍維持成長，成功克服外部環境的不利因素干擾。應用於醫療照護、倉儲物流領域之高附加價值產品，銷售金額約2.3億，較108年成長約18%，另在美國市場也成功進入全球大型電商業者倉儲物流系統，後續也將持續深耕倉儲物流應用的各項置物及物流台車產品開發。

益張指出，去年營運再回到成長趨勢，展望今年在日本、美國及歐盟等大型客戶的合作開發機會增多，多項合作案有很大機會陸續於今年度開始出貨，再加上美國目標客戶轉單效益已成為常態，因此營運上有很大機會仍能維持成長。

(時報資訊)