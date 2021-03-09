飯店業者國賓(2704)董事會通過2020年合併財報，歸屬母公司稅後淨利260.8萬元、每股盈餘（EPS）0.01元，仍險守獲利。公司決議不配發股利，將於6月10日召開股東常會，全面改選董事。

國賓去年合併營收20.08億元、年減31.11％，為近17年低點，毛利率23.26％、營益率負13.74％雙創新低，本業營運轉虧。但受惠業外收益挹注，歸屬母公司稅後淨利260.8萬元、年減99.32％，每股盈餘0.01元，雖雙創近17年低點、仍險守獲利。

以此推算，國賓去年第四季合併營收5.73億元，季增4.46％、年減26.15％，為全年高點。毛利率18.2％、營益率負18.12％，與去年第三季相當。在業外收益減少下，歸屬母公司稅後虧損0.45億元、每股虧損0.12元，為近16年低點。

新冠肺炎疫情致使政府實施邊境管制，國際旅客斷炊衝擊國賓去年營運。對此，新竹國賓及高雄國賓全力轉攻國旅客群因應，因條件受限使營運仍具挑戰的台北國賓，則積極爭取國內商務客群，並挾米其林光環積極衝刺餐飲業務彌補缺口。

同時，國賓董事會去年11月初決議，開業已56年的台北國賓將提出危老改建案申請。為因應改建計畫，去年12月初公告承租遼寧街富邦人壽大樓的1～2樓共約1727坪空間，預計明年將台北國賓館內A Cut、川菜、粵菜廳等多數餐飲品牌遷往該處繼續營運。

(時報資訊)