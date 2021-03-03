國家通訊傳播委員會(NCC)通過「補助5G網路建設作業要點」，將依「公平、明確及易操作」原則，以「建設競賽」機制計算補助金額，力挺國產設備，並於具有5G戰略需求之大眾交通樞紐、重要產業發展區域及公益機構，加速加量建設5G網路，原規劃5年內電波人口涵蓋率50％，提升至2年半內85％。

NCC表示，依照行政院前瞻基礎建設計畫第三期預算，前瞻5G基礎建設計畫是提升國家數位競爭力的重要政策，將以一、電信業者所提「5G事業計畫構想書」承諾之各年度建設5G基地臺數量為基準，就超過部分始予以補助，並將補助比率依建設數量、頻率數量及新建網路(包括基地臺)使用國產廠牌設備比例分別設定級距。

其次、超過門檻數愈多補助比率愈高，使業者間彼此競爭，帶動國產廠牌設備之發展。第三、申請補助基地臺之訊號涵蓋位置及空間選擇，應以公共建設及國家利益思維及戰略地區為優先考量，並保留部分經費供5G垂直場域申請，以促進智慧製造等相關應用發展。第四、申請人每年度申請補助金額以不超過其該年度建置費用總金額之49.99％為限。

NCC指出，尤其我國有智慧製造的優勢，為配合ICT產業升級，NCC鼓勵電信業者採用國產設備，目標為前瞻第三期後5G業者新建設備，採用國產品牌比率達40％，另規劃由自主資安技術組成5G國家隊，與世界大廠組成供應鏈夥伴關係，以因應國際經貿發展及數位轉型的挑戰。

NCC強調，在激烈競爭的全球5G產業競賽場中，網路建設攸關臺灣國家競爭力及在國際經貿供應鏈是否能重整勝出，也深具區域安全戰略部署的意義，持續公私協力方式，儘早完備臺灣優質的行動寬頻網路；透過前瞻基礎建設預算的有效執行，以利產業數位轉型，提升我國整體數位競爭力，使人民享有5G服務所帶來更便利、更智慧的數位生活，進而促進我國5G跨產業的經濟發展，驅動臺灣躋身5G發展國家的領先之群。

(中時 )