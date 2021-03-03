金門金湖鎮太湖路進行2階段改善工程，周邊共有3條替代道路可供選擇。（縣府工務處提供）

警方增派警力於瓊徑路、環島南路及市港路等重要路口加強交通疏導。（警方提供）

金門金湖鎮太湖路進行2階段改善工程，周邊共有3條替代道路可供選擇，警方提醒上、下班尖峰時段，可能出現車輛壅塞情況，用路人最好提早出門。

金湖鎮公所辦理「金湖鎮太湖路（公園路口至經武路口）道路拓寬改善工程」，第1階段（岩盤爆破）：自3月2日至4月27日封閉道路施作；第2階段（管路埋設、既有AC道路刨除重鋪）：自4月28日至7月22日；半半施作。工程施作期間預期對太武山周邊交通往來，將會帶來重大影響。

金湖分局已主動聯繫各相關單位研商因應，除於各路口增設告示牌提醒用路人，以及調整號誌燈時間秒數外，也將增派警力於瓊徑路、環島南路及市港路等重要路口加強交通疏導，以舒緩車輛壅塞情形。

金湖分局並提出以下替代路線：1. 金沙鎮沿環中路往金湖方向：可改走環島北路轉瓊徑路，接續環島南路往山外行駛。 2. 金城鎮（沿伯玉路或經武路）往金湖方向：建議行至瓊徑路（小徑圓環）、經武路口（高粱酒瓶地標）右轉，接環島南路往山外行駛。 3. 金湖鎮沿太湖路往太武山方向：建議行至新市圓環即改由市港路右轉環島南路行駛。

金湖分局長何明祥呼籲，太湖路一段道路封閉施工，周邊替代道路可能會發生車輛壅塞情形，提醒民眾避開尖峰時段，並可提早出門，以免堵在車陣中，大家共體時艱度過交通黑暗期。

(中時 )