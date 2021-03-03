受制供需吃緊，2-EH（異辛醇）現貨報價勁揚近三成，每噸價格衝上2,010美元，蓄勢挑戰2008年8月22日2035美元歷史高點；下游DOP也在成本推升、需求走堅助力下，報價大漲23％，達1,890美元；農曆年後波段漲幅達34％。南亞（1303）、聯成（1313）營運暢旺。

分析師指出，這波DOP勁揚主因為成本推升，具上下游一貫佈局的南亞收益加乘放大；聯成雖僅生產DOP，利差加乘有限，但在兩岸DOP年產逾200萬噸、大陸DOP市佔領先條件，營運動能也活絡看俏。

南亞表示，酸酐（PA）近期生產廠家集中定檢，供給量減少，價格回穩。異辛醇（2EH）因新加坡Eastman關閉年產5萬噸工廠，2022年印度Andhra Petrochemical增加年產能0.7萬噸，之後全球無新增產能，但下游DOTP產能逐年增加，預估未來大陸地區2EH需求仍強勁。

可塑劑則因全球疫情反覆，防疫物資需求高，下游醫療級手套客戶維持滿載生產，預估環保型可塑劑DOTP需求仍相當穩定，加上原料2EH行情支撐，支撐行情高檔走堅。

南亞台灣異辛醇（2EH）年產20萬噸、可塑劑42.7萬噸、酉夫酸酐（PA）22.8萬噸，大陸寧波也有可塑劑15萬噸。麥寮主為DEHP，也有生產DINP；寧波則全數生產D0TP/環保型可塑劑。

聯成為全球最大DOP及苯酐（PA）供應商，2019年DOP年產約223.7萬噸、營收比約六成，PA年產為71萬噸。

大陸DOTP市場主要下游消費領域包括手套、電纜造粒、薄膜、地墊、人造革等PVC軟製品行業。各國持續啟動基礎建設提振經濟，烘托PVC需求推進，也有助DOP可塑劑需求續增。

(工商 )