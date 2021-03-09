封測龍頭日月光投控(3711)雖因工作天數較少，2021年2月合併營收降至近8月低點，但受惠封測業務暢旺及電子代工業務併購效益挹注，仍年增達3成、續創同期新高。法人看好日月光投控首季淡季有撐，營收估季減約18％、仍可年增達25％，優於往年季節性表現。

日月光投控2月自結合併營收366.2億元，雖月減10.35％、降至近8月低點，仍年增達30.16％、續創同期新高。其中，封測營收231.8億元，季減6.7％、年增9％，電子代工（EMS）營收140.52億元，雖月減16.15％、仍年增達91.2％。

累計日月光投控前2月自結合併營收774.68億元，較去年同期594.73億元成長達30.26％，續創同期新高。其中，封測營收480.34億元，較去年同期431.45億元成長達11.33％。電子代工營收308.12億元，較去年同期174.21億元成長達76.87％。

日月光投控先前法說預期，首季封測業務以美金計價營收及毛利率均與上季相當，電子代工業務以美元計價營收與去年第三季相當，營益率略低於去年全年的3.8％。法人推估，日月光投控首季集團營收估季減約18％、仍可年增達25％，淡季營運有撐。

日月光投控營運長吳田玉表示，目前集團產能持續滿載，因機器設備交期達6～9個月、到位時間落於下半年，預期打線產能全年將持續短缺。今年機器設備資本支出將不低於去年的17億美元。財務長董宏思則預期，今年資本支出將較原先預期高。

吳田玉看好日月光投控今年營收將逐季成長，全年營益率目標提升1.5～2個百分點。他預期，今年邏輯晶片市場可成長5～10％，日月光封測業務以美元計價營收目標成長達10～20％、營益率持續提升，電子代工業務營收成長可望優於封測，營益率目標提升至4％。

日月光投控對首季及全年營運展望樂觀看待，並規畫提高資本支出及配息金額，多家外資對此按讚肯定，看好日月光投控今明2年營收將大幅成長，並顯著調升每股盈餘（EPS）預期，均維持「買進」評等，目標價區間自90～114元調升至110～145元。

(時報資訊)