連續8年大甲媽指定的「台鹽海洋鹼性離子水」，要和大家作伙迓媽祖遶境祈福！臺鹽公司今(3)日和大甲鎮瀾宮合作舉辦好水祈福儀式，由臺鹽副總經理陳世輝和鎮瀾宮董事長顏清標攜手將「台鹽海洋鹼性離子水」大甲媽祖授權祈福版過爐庇佑，並宣布捐贈3萬瓶作為活動用水，更加碼200箱「台鹽小分子」海洋活水，贈予大甲鎮瀾宮兒童家園，用「保庇無可取代」的好水傳遞健康與祝福！

長達九天八夜扶鑾遶境、萬眾隨行的大甲媽祖文化節即將開跑!該活動不僅彰顯深層而豐富的文化內涵，更是台灣珍貴文化資產。臺鹽副總陳世輝表示，「此節慶凝聚常民生活文化相互扶持的生命力，引領大家揮別去年因全球新冠疫情帶來的動盪不安，台鹽秉持全人健康新主義的核心精神，讓每瓶承載媽祖過爐保庇的祈福版海洋鹼性離子水，為信眾補充體力，也用健康好水為疫後新生活傳遞平安與幸福！」。

自2014年迄今，台鹽海洋鹼性離子水已連續8年獲選為每年大甲媽祖遶境「正統無可取代」的指定用水，其優質口感與品質，榮獲國內外多項大獎殊榮，堪稱全方位照顧全民健康的好水，「保庇無可取代」的形象，深獲信眾喜愛！

臺鹽也善盡企業社會責任，不僅力挺歷史文化傳承，並因應疫後新生活，持續提供穩健、創新、可信賴的產品，守護國人健康!

此外，臺鹽將在3月舉辦的「萬眾騎Bike」、「大甲媽Bobi Run」路跑活動中設攤，並帶來旗下最夯的大甲媽祖授權Q版媽祖祈福版「台鹽海洋鹼性離子水」商品為大家增添能量！不只在遶境時能喝到，3月起在全台家樂福、小北百貨、楓康超市、MOMO購物網將限時限量全面舖貨，也提供無法參加遶境的民眾有買有保庇的選擇!

臺鹽邀請民眾至臺鹽離子水粉絲頁，憑發票號碼留言好康抽現金!另外到家樂福任買一組850ML海洋鹼性離子水，即贈限量媽祖L型紀念夾、登入家樂福FB留言並按讚分享即有機會抽中大甲媽祖紀念品!

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