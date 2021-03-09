資深藝人澎恰恰為拍電影欠下2.4億債務，更為此召開記者會宣告破產，坦言賣掉房產仍有一半未能償還，甚至忙到健康亮起紅燈，昨（8日）則罕見主動談論還債進度，強調驚覺已經正式邁入老年，為了儘早還清債務得「1年要當3年用」。

澎恰恰原本手上主持3個節目，包含三立《超級夜總會》、公視台語台《話山話水話玲瓏》以及八大《樂來越好聽》，希望靠著節目收入能早日還清債務，未料與孫淑媚一起主持的《樂來越好聽》已停錄，對此，電視台7日表示：「因音樂版權及新媒效益考量，將調整節目內容暫停製作」，也讓每集酬勞約15萬的他，總計損失超過720萬，無非少了一筆收入還債，對此他僅表示「謝謝關心」，不願多表示意見。

過了年之後. 我應該正式進入.老人...... 猛然警覺！ 接下來1年要當3年用.！ 我想與時間站同一邊.當然得時間同意. 加速賺錢還債. 這是現在唯一目標！ 這段時間.很多好朋友幫忙.或想幫忙. 謝謝大家.... 這2天.新聞又密集... 由澎恰恰發佈於 2021年3月8日 星期一

事隔一日，他也在臉書發文吐露心聲，先是自嘲過了年之後，年紀已經正式邁入老年，因此驚覺接下來的時間「1年要當3年用」，「賺錢還債」依舊是目前唯一目標，也感謝這段時間幫忙的好友，但也感嘆近來媒體大肆報導下，又會讓外界誤解債務問題已解決，因此再三強調：「還債的速度，我會盡力加快，再次跟債權人說抱歉，也謝謝一再寬容，小弟一樣會不停的工作，至於各種報導，也請朋友們不要誤解」。

談到某位總經理想發掘人才，邀約他加入培訓工作，澎恰恰表示讓有夢想的年輕人接觸表演工作，用正確方式訓練，並從中發現明日之星，對他而言是相當樂見，更強調只要不騙人、不誤人子弟都是可行，畢竟培訓藝術工作者是件巨大工程。

(中時新聞網)