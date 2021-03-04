德國總理梅克爾今天說，德國不久後將授權65歲以上民眾接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，並公布逐漸鬆綁防疫措施的計畫。

法新社報導，梅克爾與地方領袖討論對抗疫情的下一步，她會後告訴記者：「（德國）疫苗委員會將授權讓年紀較大的族群接種阿斯特捷利康疫苗（俗稱AZ疫苗），我們樂意遵循委員會的建議。」

德國先前表示，由於缺乏足夠的數據，還無法批准讓65歲以上民眾接種AZ疫苗，但梅克爾表示，由於最近有令人鼓舞的研究報告，德國當局的想法已經改變了。

另外，德國在祭出封鎖令數月後，在地方領袖與民眾呼籲更多自由的壓力下，梅克爾今天公布逐漸放寬德國防疫限制的計畫。

梅克爾在宣布進入疫情「新階段」時說，將自8日起允許更多人串門子，但她又說，將設置「緊急剎車」，在病例增加狀況失控時，讓有關當局重新實施限制。

全國各地的書店、花店與花園也可重新開放。梅克爾與地方首長會談後說，進一步重新開放將與地方傳染率有密切連結。

路透社報導，如果相關地區7天來每10萬人的確診病例低於50起，將自下週起放寬更多限制，讓店家重新營業。如果病例連續3天超過100起，將收回讓業者重新營業的措施。

下一個階段將重新開放餐廳露台、博物館與運動設施。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1100304

(中央社)