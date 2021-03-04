豆油走強，帶動周三馬來西亞棕櫚油反彈；因芝加哥與大連豆油回漲，進而帶動馬來西亞棕櫚油價格反彈，結束連續2日跌勢，但市場對出口下滑的擔憂限制漲幅。

分析師表示，投資人預期反聖嬰現象後棕櫚油產量提高，加上市場推測棕櫚油出口量下滑，短期內棕櫚油價格可能持續疲弱。

周三(3/3) 終場5月棕櫚油期貨收高37馬幣，或1.02％，報每噸3,679馬幣（908.62美元）；大連期交所豆油上漲0.2%，棕櫚油下跌1.2%；芝加哥期交所豆油上漲0.5%。(商品行情網)

(時報資訊)