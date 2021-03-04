美國今天呼籲緬甸軍方釋放1名美聯社記者，以及另5名在報導反軍事政變示威期間遭羈押的媒體人士。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，緬甸安全部隊鎮壓示威者的報導和影像讓他「震驚和極為反感」。

緬甸安全部隊今天至少殺害38人。

律師表示，32歲緬甸籍的美聯社記者譚梢（Thein Zaw）是在報導示威期間被捕、被控違反公共秩序法的6 名記者之一。

普萊斯說：「針對記者的攻擊和逮捕事件增多，讓我們相當憂心，我們呼籲軍方立即釋放這些人，並停止恫嚇和騷擾媒體以及其他只因盡己職責而遭蠻橫逮捕的人。」

美國已經對政變領袖與一些軍方公司祭出制裁，普萊斯表示，現在美國還考慮採行對緬甸軍方究責的更進一步政策措施，並嘗試號召國際共同回應。

普萊斯表示：「我們呼籲所有國家齊聲譴責緬甸軍方對人民的殘酷暴力，並對造成緬甸這麼多人喪命的軍方行動究責。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1100304

(中央社)