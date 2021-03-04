美股3日晚間下跌，大陸A股4日跟隨外圍低開。

香港信報報導，上證指數4日開市報3,546點，跌30點，跌幅為0.85％。深成指開市報14,780點，跌151點，跌幅為1.01％。

滬深300指數開市報5,388點，跌63點，跌幅為1.17％；創業板指數開市報2,962點，跌35點，跌幅為1.18％。

各類股普遍走低，有色金屬股跌逾1％；水泥、化工、金融、煤炭、電力、房地產、鋼鐵股偏軟；石油股靠穩。

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(工商 )

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