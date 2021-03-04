A股低開 深指創板跌逾1％ 10:412021/03/04 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股3日晚間下跌，大陸A股4日跟隨外圍低開。 香港信報報導，上證指數4日開市報3,546點，跌30點，跌幅為0.85％。深成指開市報14,780點，跌151點，跌幅為1.01％。 滬深300指數開市報5,388點，跌63點，跌幅為1.17％；創業板指數開市報2,962點，跌35點，跌幅為1.18％。 各類股普遍走低，有色金屬股跌逾1％；水泥、化工、金融、煤炭、電力、房地產、鋼鐵股偏軟；石油股靠穩。 《港股》科技股重摔 恆指跌逾2％ 滬指午盤跌1.6％ 深成指挫近3％ (工商 ) #開市 #跌幅 #A股 #低開 #跌逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》科技股再遭拋售 標普500跌逾1％、那指重挫近3％ 08:522021/03/04 財經 美債殖利率上彈 台股早盤大跌逾百點 09:232021/03/04 財經 《國際金融》憂債息升高 美股指期走跌 15:572021/03/04 財經 台股跌305點 再度失守萬六 台積電收601元 13:392021/03/04 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美2月民間就業新增11.7萬人 意外疲弱 09:092021/03/04 財經 《日股》美期指又摔 日經跌破29000 15:572021/03/04 財經 《期貨》三大期指皆墨 3月台指期開低154點 09:092021/03/04 財經 債市引爆股市大殺戮 謝金河曝台積電慘了 13:182021/03/04 財經 大盤重挫 自行車族群股價綠油油 12:362021/03/04 財經 台股跌305點 台積電創牛年來收盤新低 14:032021/03/04 財經 A股三大茅納富時中國A50指數 22日生效 11:162021/03/04 兩岸 財經熱門新聞 老美開後門中芯晶片復活 聯電不是最慘？ 2家台廠跟著跌 - 財經 債市引爆股市大殺戮 謝金河曝台積電慘了 - 財經 美半導體過度依賴台灣很慘？專家1句戳中老美要害 - 財經 散戶被騙了 台股最慘底線曝 爆背後2大兇手 - 財經 外資爆砍 晶圓老二豬羊變色 專家曝散戶下一步 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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