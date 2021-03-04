台灣三星B2B商用事業再添成功案例！商用顯示器部門與統一超(2912)合作，提供全台6000家門市QMR系列專業型商用顯示器，打造全方位數位看板OPEN! CHANNEL。

三星顯示暨儲存裝置事業部副總經理劉得榮表示，新常態時代來臨，帶動各產業對數位通訊的再度重視，顯見其重要性，全球數位戶外廣告市場在2020至2023年期間將達到87.2億美金的成長；此外台灣三星觀察，零售產業正面臨數位轉型的加速期，以因應一日千里的消費習慣改變。台灣三星商用顯示事業部長期為不同領域的商用客戶提供適切的解決方案，隨著數位化趨勢逐年成長、5G未來科技的導入，亦將以多元產業經驗為企業型塑並優化新的消費體驗。

三星商用顯示器部門與統一超的合作始於2019年，正逐步完成全台6,000家門市數位看板OPEN! CHANNEL顯示器的建置與汰換，亦將依各門市擺放位置不同，提供最佳適用性。如門市收銀檯上方的顯示器為數位看板OPEN! CHANNEL推播螢幕，將依頻道的檔期設定，即時播放相關活動及廣告資訊；而在咖啡或現打啤酒專區，顯示器設置在吧台後方作為Menu Board使用，方便消費者清楚瀏覽商品品項；另設有Live轉播的門市，則透過顯示器拼接成大型轉播看板，即時轉播熱血激昂的運動賽事，帶來不同以往的臨場體驗。

不僅統一超，台灣三星商用事業長年布局零售與餐飲業市場，近期更以商用顯示器與行動通訊卓越的軟、硬體整合服務，成為知名連鎖品牌台灣麥當勞的最佳盟友，其中，顯示器部門與台灣麥當勞的合作始於2018年，除預計今年完成全台近400家門市顯示器的建置，憑藉MagicINFO強大的管理系統，目前可透過後台集中控管遍布全台逾千面的顯示器內容，並依需求更換早餐、主餐等各式菜單及促銷訊息，或防疫資訊等內容。

台灣三星看好2021年5G浪潮帶起的商用需求，在5G發展下將促進智慧工廠、智慧檢修的普及，進而成為行動通訊事業的潛在商機，預估創造雙位數的年營收成長，在顯示器事業亦將推出MagicINFO軟體雲端服務協助企業數位轉型，預計2021年營收能與前年維持同樣水準。

(時報資訊)