統一集團去年11月舉辦為期三天的「開心花．隨時取」，廣受好評，今年延續活動精神，於3/12(五)～

14(日)及3/19(五)～21(日)，再度集結美麗事業旗下五大品牌推出「開心花．美麗GO」優惠活動。

其中，夢時代於活動期間推出指定櫃位及餐飲品牌消費滿1,000元贈100元電子特別券，使用icash2.0或icashPay再贈10%OPEN POINT點數回饋。另於指定日期分別加碼舉辦OPEN POINT點數翻倍折抵及10倍贈活動，超高驚喜回饋，滿足民眾採買春裝及換季保養品的美麗需求！

夢時代自3/12起，連續雙周五、六、日，推出「開心花．美麗GO」滿額回饋活動。全館指定櫃位，包含餐飲品牌，凡消費滿1,000元送100元電子特別券，支付使用icash2.0或icashPay，加碼贈送10％OPEN POINT點數，回饋率達20％，買越多賺越多！除此以外，OPEN POINT點數日常1點抵1元，3/11(四)～12(五)點數翻倍折抵，1點現抵2元，最高折抵200元。3/19(五)起，更是首次祭出OPEN POINT點數10倍贈，限時三天，於指定櫃位不限金額消費，即可享此低門檻、高回饋的好康活動。夢時代表示，3/12(五)～14(日)及3/19(五)～21(日)，推出僅限6日絕不可錯過的驚喜回饋，與此同時，在時代廣場上，舉辦全台唯一、周末限定的「迪士尼粉萌野餐日」，邀請宇宙人、告五人、張立昂、陳勢安、黃偉晉、閻奕格等12組知名藝人，在午後時光獻唱動人旋律。現場打造10米高櫻花樹舞台，還有小熊維尼場景在樹下一起浪漫賞花，活動結合音樂、互動遊戲、[email protected]闖關任務及超過60個攤位的粉萌市集，連續兩星期，將帶給民眾充實精彩的美好假期。

(工商 )