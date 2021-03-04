義隆(2458)去年營運登頂，今年各產品線市占率持續成長外，產品ASP也將同步提高，年底晶圓供應商也將上看5家，今年營運仍有成長空間。

義隆今股價無懼大盤持續震盪修正，逆勢收揚、上漲0.86%、報在175.5元，站穩所有均線，日前就有外資給予義隆200元目標價。

義隆去年因爆發性的居家辦公、遠距教學商機、NB市場大好，去年全年合併營收為150.99億元、年成長59.2%，歸屬母公司淨利為32.45億元、年成長30%，寫下歷史新高水準，每股獲利11.14元，全年毛利率46.72%，年增加0.2個百分點。

展望首季，儘管為傳統淡季，但義隆根據ODM所釋出的訊息，看起來仍相當不錯，營運表現將淡季不淡。目前義隆對於NB能見度已經看到第二季，主要是面板缺貨還有PMIC(電源管理IC)，下半年可能會紓解，但Chromebook需求強勁，至於第二季在工作天數增加加上產品轉換下，營運會更優於第一季。

至於2021年，義隆看好TouchPad(觸控板模組)會在商用市場市占率上升；TouchScreen(觸控面板)在視訊需求持續暢旺下，不僅滲透率上升，觸控筆解決方案也將獲更多採用；至於FingerPrint的滲透率也將穩定增加，帶動市占率上升，主要是美系品牌廠今年出貨都是指紋產品及keycap(將指紋辨識做在鍵盤上)解決方案，整體產品線不僅出貨量增加，ASP也會同步成長。

在產能規劃上，義隆原有兩家晶圓代工廠，今年計畫新增不只1家晶圓代工廠，第三季會看到第4家，第四季則會增加到第5家，產能預估多出20%，主要來自新增晶圓代工廠，但義隆強調，目前訂單依舊是遠遠超過產能。

有鑑於產能缺很大，義隆目前對毛利率較低的MCU(微控制器)產品已經停止接單，後續也有調漲計畫，以反映成長上升。

除既有產品外，義隆也積極打入車用市場，今年會從mini LED開始，首先會從東南亞市場開始，客戶為車用前裝市場，今年第三季有機會量產。

(時報資訊)