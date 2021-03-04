美國十年公債殖利率增加8個基點，美股隔夜全面收黑，那指更大跌2.7%。亞洲主要股市周四全盤盡墨，恆生指數全日低走。

周四香港恆生指數大跌643.63點或-2.15%，為29236.79點。國企股(H股)跌340.66點或-2.92%，為11325.58點。

恆生科技指數崩跌5.84%，為8819.62點。美團跌8.7%；騰訊跌4.5%；小米跌3.9%；阿里跌2.2%；快手跌5.5%；微盟跌12%。

中興通訊大跌4.8%，全數吐回昨日上漲2.6%。中興周三因確認成立汽車電子部門而大漲。

海底撈跌8.1%，報61.65港元。野村發表報告，稱內地疫情好轉，重申海底撈為買進，然調降其目標價，從91.3港元下調至89.1港元。海底撈去年淨利下跌約九成。

阿里巴巴跌2.2%，報227.2港元。日經報導，阿里已就收購孟加拉送餐公司達成協議；阿里是透過巴基斯坦電商Daraz進行收購。

中芯國際跌1.97%，報27.25港元。中芯周三表示，已對艾司摩爾(ASML)下訂12億美元半導體設備；艾司摩爾隨後進一步指出為深紫外光刻機設備(DUV)。然高階DUV設備已可支援14奈米晶圓製造，此亦間接證實媒體3月1日報導，美商務部、國防部等已准許半導體設備製造商，對中芯供應14奈米和以上(28奈米)製程設備。中芯預計今年資本支出為43億美元，其中多數用於成熟製程擴展，少數用於先進製程。

(時報資訊)