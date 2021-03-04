3日晚間美國債息再度抽高，使美股那指更急跌2.7％失守萬三點收市。港股昨日勁彈逾七百點後，4日一度幾近蒸發3日升幅。

香港信報報導，恒指4日低開354點，開市後跌幅曾收窄至283點，見29,597點全日高，之後A股跌幅擴大，拖累恒指曾跌778點，見29,102點全日低，幾乎蒸發3日784點之升幅，中午跌762點。午後未有跌穿上午低位，尾段跌幅略為收窄。恒指收市跌643點，跌幅為2.15％，報29,236點。

恒指自2月17日起持續出現日升日跌走勢。大市4日成交額達2243.54億港元。國企指數報11,325點，跌340點，跌幅為2.92％。恒生科指低見8,807點，收市仍跌546點，跌幅為5.8％，報8,819點。

個股方面，騰訊跌4.6％報690港元，成交居首，達170.84億港元。成交第二位是美團，收市急跌8.7％報340港元。藥明生物跌10.2％，為表現最差藍籌。中銀香港逆市漲2.5％，為表現最好藍籌。

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