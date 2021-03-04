台中捷運綠線恢復通車時程雖還未定，但部分車站將率先開放非付費區供民眾使用。中捷公司宣布，包括市政府站等7站、即日起上午6點開放至晚間9點，而位於烏日區的九德站、烏日站因規畫有連通天橋橫跨建國路，也將開放民眾通行，除可避免穿越馬路的危險，還可節省約3分鐘路程。

台中捷運公司指出，捷運綠線九德站的兩處出口分別位於建國路、興華街，其中，九德站建國路出口旁好是公車九德站，但因公車站牌距離十字路口還有一小段路，部分民眾下公車後為節省時間，竟直接穿越建國路後、行走原本供機車行駛的「錢鼠洞」抵達中華路或中山路，人車爭道情況常發生，相當危險。

此外，捷運烏日站兩處出口分別位於建國路與平等路，不少民眾行走斑馬線穿越建國路、或經人行地下道穿越台鐵。中捷公司表示，為守護民眾通勤、學生通車安全，決定開放九德站與烏日站連通天橋供民眾使用，民眾走天橋穿越馬路或台鐵，安全性較高。

而經過現場實測，中捷公司驚喜發現，民眾若從建國路出口走到華興街出口、原本耗時約5分鐘，但若改走天橋只需要2分鐘，將可節省3分鐘時間。而目前預計開放非付費區的車站包括松竹站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、大慶站、九德站及烏日站。

此外，台中市交通局明天將舉辦第6次中捷綠線事故審查委員會議，由北捷局與川崎重工針對第5次會議中、委員提出的問題做補充報告，預計若7位審查委員對答覆都沒有其他疑問，台中市府將進一步研擬未來綠線營運模式與通車時程。

(中時 )