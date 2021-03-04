倫元投顧分析師陳學進表示，台股4日開低下殺，終場下跌305.32點，跌幅1.88％，收在15,906.41點；櫃買指數亦同步下挫1.98點作收，跌幅1.02％，收在192.12點；三大法人進出方面，外資轉賣525.15億元，投信續買11.73億元，自營商轉賣38.47億元，惟外資法人於台指期轉買1,192口多單，累計淨空單部位為23,750口，心態轉趨謹慎保守。

隨美國公債殖利率再度攀升，通膨預期也攀升至10多年新高，市場預期美國聯準會（Fed）恐提前收縮資金，不僅美股全面走跌，也拖累亞股表現。台股4日重挫，電子權值股及高價股更是殺盤重心，在台積電、聯電、聯發科等指標股的大跌下，盤中加權指數更一度重挫逾370點。

不過，真正造成本波大盤劇烈震盪的原因，主要還是大盤累計漲幅已大，若未來加權指數仍要持續往「萬七」或「萬八」關卡挑戰，適度整理、洗盤則有其必要。

個股方面，本周納入投資組合的普誠，宅經濟、遠距商機加持下，今年營運成長可期，配合產業面、籌碼面及技術面有利，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

就經濟面角度而言，國家發展委員會3日公布景氣燈號，受惠金融面、生產面及出進口表現俱佳，元月景氣綜合判斷分數升至37分，創下2010年10月來最高，且連兩個月亮出黃紅燈，反映國內經濟增溫，預期首季有望看到代表熱絡的紅燈。

至於資金面，全球疫情去年第四季再趨嚴峻，惟台灣疫情控制仍相對佳，經濟成長表現、出口均亮眼，中央銀行3月降息1碼，重貼現率下探至1.125％新低後，至年底市場資金愈趨氾濫，存款利率極低。定期性存款利率已趨無感，則資金偏向直接停泊在活期性存款，以便機動投資金融商品，獲取更高的利潤，因此，後市行情仍將精彩可期。

(工商 )