櫃買中心4日表示，對宜特科技公司（3289）未依規發布重大訊息處以違約金3萬元。

宜特科技公司因違反營業秘密法案件，於108年6月26日遭檢調機關依法執行搜索，惟未依規定發布重大訊息，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣3萬元。

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(工商 )

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