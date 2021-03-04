宜特未依規發布重訊 遭處違約金3萬元 18:402021/03/04 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心4日表示，對宜特科技公司（3289）未依規發布重大訊息處以違約金3萬元。 宜特科技公司因違反營業秘密法案件，於108年6月26日遭檢調機關依法執行搜索，惟未依規定發布重大訊息，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣3萬元。 5.95萬張擇期處分 台灣港務公司 將再出售陽明持股 宣稱圓夢電動車 上櫃公司淳紳涉掏空4.8億 高層12人遭約談 (工商 ) #宜特 #櫃買中心 #科技公司 #違約金 #重大訊息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1.8億無人遺產充公 第三高 04:102021/03/04 金融．稅務 索討債務談不攏 2人毆打對方致死 17:442021/03/04 社會 新店寶高智慧園區 即將啟動招商 18:042021/03/04 區域情報-新北 接連遭3女控性騷 紐約州長古莫致歉但不辭職 13:012021/03/04 國際 蝦味先用過期原料 裕榮董事長改判1年8月罰2000萬 11:112021/03/04 社會 買盤接手 遠航資產法拍出脫10.9億 04:102021/03/04 財經要聞 台男赴菲博弈公司上班遭轉賣拘禁 傳訊代表處求援成功救出 16:012021/03/04 社會 嘉明湖旁開營火晚會 恐火燒山 04:102021/03/04 地方新聞 假媒體釣魚網站詐騙民眾 刑事局全力偵辦 10:532021/03/04 社會 瞄準買房商機 兆豐攜手海悅首度推出「購屋」聯名卡 15:492021/03/04 財經 壁咚又飛撲老翁 資深迷魂盜黃美万再連續犯案 10:472021/03/04 社會 財經熱門新聞 債市引爆股市大殺戮 謝金河曝台積電慘了 - 財經 老美開後門中芯晶片復活 聯電不是最慘？ 2家台廠跟著跌 - 財經 台積電竟暗藏未爆彈 內行人驚揭最致命原因 - 財經 美半導體過度依賴台灣很慘？專家1句戳中老美要害 - 財經 《光電股》Mini LED下季放量 富采樂開懷 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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