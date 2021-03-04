家樂福買小家電 每滿千元送1顆鳳梨 22:432021/03/04 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為家樂福(中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 家樂福近年鳳梨進貨量約550噸，今年為挺農民再增加200噸，提升至750噸，且不做削價促銷，保障農民該有的利潤，目前販售的都是與農民契作的TAP產銷履歷鳳梨，即日起推出「愛台灣挺旺來」系列活動。 GIARETTI GT-A3（S）氣炸鍋，2290元。（家樂福提供） 5日起至8日首波「愛台灣挺旺來」系列活動，在量販和超市分店買廚房、炊事小家電商品，單筆每滿1000元，送高雄/屏東TAP產銷履歷金甲武士金鑽鳳梨，每顆1.2台斤原價69元、特價55元。 飛利浦HD4988黑晶爐，1950元。（家樂福提供） 垃圾換黃金 福容福隆推綠色行動旅遊 住房淨灘送500元 神腦攜手Panasonic 國際牌超級品牌月最高現賺兩萬 買空調好禮三重送 (中時 ) #鳳梨 #家樂福 #農民 #家電 #產銷履歷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 挺鳳梨農 嘉縣推預購平台 油電工會訂8萬公斤 04:102021/03/04 地方新聞 瞄準買房商機 兆豐攜手海悅首度推出「購屋」聯名卡 15:492021/03/04 財經 力挺屏東鳳梨 餐飲業者認購 04:102021/03/04 地方新聞 不要搶買鳳梨 屏縣府成立鳳梨預購平台保障品質價格 19:162021/03/04 寶島 美廉社組巷口鳳梨應援團 挺農民認購100噸 19:432021/03/04 生活 房仲業挺農民 台灣房屋採購千箱鳳梨 21:572021/03/04 寶島 通路挺國產鳳梨 全家宣布採購100噸 12:552021/03/04 財經 鼓勵營養午餐吃本土水果 高市府祭補助獎勵金 17:212021/03/04 寶島 無良詐騙搭上鳳梨熱 網路假裝農民 蹭賣台東鳳梨 11:102021/03/04 社會 高雄不支援供水台南 黃偉哲喊節約用水自立自強 16:542021/03/04 生活 挺鳳梨 江啟臣籲速與陸實質協商 04:102021/03/04 政治要聞 生活熱門新聞 哪個名人外遇最震撼？ 網友答案一面倒指他：無法想像 - 生活 女在殯儀館見一幕驚吐10字 回宜蘭後出事了 - 生活 日本YAHOO鄉民猛批福原愛 前5名留言曝光：這2點無法原諒 - 生活 宜蘭外海規模4.7地震 大台北上下跳動！宜蘭震度3級 - 生活 部落客批藝人挺藻礁公投虛偽 網轟：用嘴砲護藻礁才矛盾 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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