家樂福近年鳳梨進貨量約550噸，今年為挺農民再增加200噸，提升至750噸，且不做削價促銷，保障農民該有的利潤，目前販售的都是與農民契作的TAP產銷履歷鳳梨，即日起推出「愛台灣挺旺來」系列活動。

GIARETTI GT-A3（S）氣炸鍋，2290元。（家樂福提供）

5日起至8日首波「愛台灣挺旺來」系列活動，在量販和超市分店買廚房、炊事小家電商品，單筆每滿1000元，送高雄/屏東TAP產銷履歷金甲武士金鑽鳳梨，每顆1.2台斤原價69元、特價55元。

飛利浦HD4988黑晶爐，1950元。（家樂福提供）

(中時 )