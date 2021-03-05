新冠肺炎延燒1年，外界引進期盼疫苗的取得。目前台灣除透過COVAX平台、直接洽談進口國際疫苗外，也正努力生產自己的疫苗，以因應疫情流感化的需要。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中透露，將把疫苗的重心轉移到國內，建立疫苗2廠，盼讓國產疫苗進行小量生產，加速臨床試驗、技術轉移的速度。

民視節目「台灣最前線」昨邀請陳時中接受專訪，針對國產疫苗提出看法。陳時中表示，國產疫苗若順利，6月底可通過緊急授權，7月多有望開打。目前為止，國產疫苗的離床試驗蠻順利，一期技術性資料，專家覺得有信心。因應疫情流感化，疫苗變成國安物資，國家安全的重要物資要操之在我，掌握在自己手上最重要。指揮中心要把疫苗的重心從國外轉移到國產疫苗，久久長長的，在自己的手上才安全。

陳時中表示，台灣的生技業者很爭氣，成功率算高，有些人說疫苗相對比較晚，我們要澄清4類疫苗中，我們國內所生產的重組蛋白的疫苗是很傳統的，相對穩定，安全性也最高。由於臨床試驗是在國內做，可以說是比較適合台灣人的體質。

為因應疫苗的重心轉移到國內，今年國衛院開始和國發會申請建立疫苗2廠。陳時中表示，研發的過程中，需要小量生產，臨床試驗才有辦法做，若國內自己做小量生產，臨床試驗的速度也能變快，不需要委託到國外去，等到自己做出來，技術轉移的速度也就能加快，因為疫苗的成效也比較清楚。目前最大的目標是發展國內疫苗，5＋2生技產業中，疫苗將是我們的重點。

(中時 )