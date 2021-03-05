義大利今天表示，已阻止阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）的逾25萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗運往澳洲，這是根據歐盟疫苗監督計畫實施的第一個此類出口禁令。

歐洲聯盟執行委員會接受羅馬當局所下的禁令。歐盟執委會強烈批評，阿斯特捷利康公司今年只提供所承諾交貨數量當中一小部分的疫苗給歐盟。

義大利外交部在一份聲明中說，由於「歐盟和義大利的疫苗持續短缺，以及阿斯特捷利康對歐盟和義大利的供應延遲」，這批貨物被阻止出口。

義大利外交部表示，阿斯特捷利康2月24日申請出口許可證，羅馬當局兩天後將此一申請轉呈歐盟執委會，並提議予以拒絕。

今年前3個月，阿斯特捷利康向歐盟成員國提供的疫苗數量，可能只達協議的40％。該公司表示，供應短缺源於生產問題。

今年1月，當時的義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）指稱，阿斯特捷利康和輝瑞（Pfizer）的疫苗供應延誤「不可接受」，並指責這兩家公司違約。

(中央社)