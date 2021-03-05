達能（3686）公告2020年第四季財報營收為3,100萬元，稅後淨損5,600萬元，每股淨損0.5元。全年營收為1.05億元，毛損率4％，本業虧損4,500萬元，認列建物資產減損9,000萬元，稅後淨損約1.51億元，每股淨損約1.33元。

達能表示，第四季營收較前一季略增，本業虧損狀況亦較前一季及去年同期持續改善。不過由於認列建物資產減損，因此虧損較前一季增加，唯對公司的營運資金及現金流量，皆無實質影響。全年來看，公司負債比率為28％，流動比率及速動比率分別>300％，整體財務結構維持在穩健狀態。

達能表示，太陽能產業受到新冠肺炎疫情的大幅衝擊，前三季太陽能系統的全球安裝量嚴重落後於預期，其中尤以第二季受創最為嚴重。所幸中國大陸於第四季追趕完成29.5GW的系統安裝量，全年達到48.2GW的太陽能系統安裝量，對比於2019年的30GW，成長超過六成。美國亦呈現大幅成長，由前一年13.3GW系統裝機量增加至16.5GW。越南則在屋頂型太陽能系統安裝量大幅成長下，系統裝機量達10GW，取代印度及日本成為第三大市場。整體而言，2020年全球太陽能系統裝機量約達127GW，系統裝機量較前一年達成微幅成長。

在臺灣市場方面，至2020年底累積安裝量僅約達5.56GW，落後於6.5GW之累計系統裝機量目標，主要原因來自於為避免農地濫用種電，政府於年中調整土地取得政策。但為達成2025年20GW累積安裝量目標，經濟部仍設定2021年底，要達到8.75GW累計裝置量，且將著重於工業、公設、農業等各式屋頂、漁電共生、污染土地、港口停車場等相關用地，全面展開屋頂型太陽能推動計畫。

展望2021年，依產業研調機構預估，全球市場仍有機會維持成長。IHS Markit預估今年太陽能裝機量有機會達158GW，且未來十年，全球太陽能系統裝機量將持續保持穩定的成長率。不過依目前太陽能產業供需狀態，整體產業供給依然大於需求，因此太陽能產業各環節產品價格仍存在下跌空間。由於近來新冠肺炎在全球各區域國家疫情仍持續嚴峻，即使部分國家已開始施打新冠肺炎疫苗，仍需觀察是否能有效抑制新冠肺炎疫情，因此對於全球的太陽能供需影響帶來較難估計的衝擊，後續市場仍有待觀察。

達能於2020年第四季決定以再生能源發電事業為公司轉型經營的新方向目標，努力往太陽能電廠開發、興建及維運之業務發展。去年底已成立太陽能系統子公司，目前仍積極尋找太陽能發電事業領域之策略合作夥伴，討論合作模式與未來發展目標。未來在開啟再生能源發電新事業下，公司仍以力守現金原則，維持穩健之本業基本營運狀況。同時也期待轉投資之生物晶片公司能加速發展，未來有機會讓公司逐漸受益。團隊亦將持續進行閒置廠房資產之處理，未來亦將適時尋求辦理國內現金增資，以充實轉型所需營運資金並強化股東結構。

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