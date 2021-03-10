健喬(4114)2020年合併營收新台幣30.38億元，年增13.37%，稅後純益6.4億元、EPS 2.46元，營收獲利均創歷史新高。董事會決議每股盈餘發配現金股利每股0.3元，股票股利每股1.2元，今年配發現金及股票股利共計1.5元。自2015年起，平均投資報酬率達10%以上，維持穩健的水準與成績。

展望2021年，面對國際經濟及疫情仍有諸多不確定性，健喬將持續擴大現有產品應用市場，2020年9月與韓國知名大藥廠Boryung ，和台灣在地胃藥市場翹楚吉胃達藥業合作，引進「GelfosM金吉胃福適凝膠」，2021年1月更獲得瑞士諾華藥廠授權，引進其肺阻塞用藥，藉由和各大優秀藥廠合作，讓集團產品佈局具有更多元發展空間，發揮極大的互助效益，期能提高服務品質，挹注營收獲利，加速成長勁道。

2020年全球受新冠疫情與流感病毒嚴重衝擊下，健喬呼吸道產品表現甚是突出，全年營收創造6.7億元營業額，較2019年全年成長17.2%，本藥品2020年營業額年成長15.09%，大陸註冊方面，已於2020年6月送予大陸藥監局審評中心完成受理，預計於2021年Q4可望取得進口註冊證。依IMS資料，NAC所有製劑在大陸年市場值達新台幣84.7億元。

另一呼吸道用藥「布地奈德鼻噴劑Besonin(碧適清)」，由健喬與西藏海默尼藥業簽訂產品授權合作，全年營收達新台幣1億5,268萬元，共計約有328萬支，較2019全年成長21.95%，可見市場需求甚急。另外心血管用藥全年營收達4億1,452萬元，相較2019成長20.64%；泌尿系統主要產品Urief優列扶，於全年營收也創3億8,599萬元，較2019成長16%；荷爾蒙全產品系列營收也呈現24.54%成長。

除2020年上半年受益於優良股權收購案加持，產生廉價購買利益1億8,220萬元與處分利益2億592萬元之外，因營運成本管控得宜及2013年入股優良、2014年投資健康及2017年收購景德等併購效益逐漸發酵下，使健喬去年全年合併營業毛利達11億3,307萬元，較2019年成長26.5%，毛利率37%，較2019年增加4%；營業淨利1億1,272萬，較2019年成長194.58%，營業利益率已由2019年的-4%，至2020年轉為+4%，由負轉正。2019併購的瑞安，也將在2021年開始發揮正面貢獻。

(時報資訊)