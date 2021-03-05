新北市議員曾煥嘉因涉嫌詐領助理費，1月遭檢方大動作搜索傳喚，檢方近日偵結，發現曾煥嘉自2016年起，陸續以蔣姓、徐姓、林姓3名人頭助理名義，向新北市議會申辦公費助理薪資，累計詐得助理補助費128萬1727元，檢方依違反貪污治罪條例等罪嫌起訴曾煥嘉。

曾煥嘉出生政治世家，任新北市議會第1、2、3屆市議員。檢方起訴書指，曾煥嘉私下經營水族館，水族館內的蔣姓、徐姓員工未從事曾煥嘉議員助理的工作，但曾卻在2016年4月至2017年4月間申報2人為公費助理，支領助理補助費40萬5227元，並分別將助理費匯至蔣姓、徐姓員工戶頭，作為養魚業務的薪資。

另外，曾煥嘉的林姓助理2013年11月間發生車禍，無法再勝任助理工作，從2016年起未再擔任助理，轉往曾煥嘉父親曾文振的建案工地打雜，但曾煥嘉卻未更動助理名冊，2016年至2017年持續佯裝聘用林姓助理，領取助理補助費，甚至在2017年間分別調薪2次，將林姓助理薪資調升至3萬5000元，期間詐領約87萬6500元 ，而曾也將助理費當作是私人勞務薪資匯至林的戶頭。

檢方表示，曾煥嘉期間詐領公費助理費用高達128萬1727元，依貪污治罪條例、公務員登載不實罪嫌起訴曾煥嘉，另依公務員登載不實罪嫌起訴蔣姓、徐姓、林姓人頭助理，並請法官追徵詐領助理費。

(中時 )