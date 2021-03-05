日本東京都等首都圈因應疫情實施緊急事態宣言，原定7日止，但鑒於疫情未歇，今天日本政府召開的專家諮詢委員會贊同延長至21日，晚間將舉行對策本部會議，正式決定延長。

日本為防止武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣）從1月8日起實施「緊急事態宣言」1個月，但因疫情未歇，延長實施到3月7日，首相菅義偉日前表示，有需要再延長2週。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府上午召開諮詢委員會，經濟再生大臣西村康稔在會中表示，首都圈每天新增確診病例數減少的速度變慢，有時還會增加；政府認為緊急事態宣言應延長實施2週到3月21日。

委員會經討論後，同意首都圈延長實施緊急事態宣言到21日。

日本政府下午將向國會報告此事並備詢，晚間召開對策本部會議，做出正式決定。首相菅義偉預定晚間9時召開記者會對外說明。

(中央社)