緬甸軍方在2月1日奪取政權後，企圖挪走存放在紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）約10億美元，美國官方已凍結這項資金。

路透社報導，包括美國官員在內的3名熟悉內情人士表示，美國聯邦準備理事會（Fed）監督單位首次出手阻擋，是一筆以緬甸中央銀行名義在2月4日的轉帳。之後，美方持續暫停核准資金轉帳，直到總統拜登授權無限期凍結。

緬甸軍方在政變期間拘留改革派官員，並派任新央行總裁後，就試圖挪移緬甸在美國的資金；這項企圖先前未曾被披露。

緬甸軍方拘捕文人政府實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）及民選官員後，軍方將領挪移資金之舉，明顯是為減少遭受國際制裁的影響。

緬甸軍事政變後，軍方一再對民主示威人士血腥鎮壓，美國、加拿大、歐盟與英國隨後都祭出新制裁。

聯合國今天表示，緬甸政變以來，至少有54人喪生，逾1700人遭逮捕，其中包括29名記者。

(中央社)