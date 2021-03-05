為推動國防裝備本土製造，印度政府預留7022.1億盧比（約合新台幣2678.1億元）預算，也就是占2021財政年度國防預算的63%，採購本土製造的國防武器和系統。

印度斯坦時報（Hindustan Times）引述沒有具名的官員說，這筆預算將採購本土製造的光輝第一版改進A型（Tejas MK-1A）戰鬥機、輕型戰鬥直升機、基礎教練機、阿瓊第一版改進A型（Arjun Mk-1A）坦克、「阿斯特拉」（ASTRA）超視距空對空飛彈、皮納卡（Pinaka）多管火箭發射系統及反坦克飛彈。

印度國防部2020財政年度用於採購本土製造國防裝備的支出超過5100億盧比（約新台幣1945億元），占整體國防預算的58%；在2021財政年度又把這項本土武器採購比例提高到63%。

在印度總理莫迪推動「印度自力更生」刺激經濟計畫後，印度國防部大力推動國防裝備本土化，2月宣布向印度斯坦航空公司（HAL）採購83架光輝第一版改進A 型戰鬥機與教練機，總價4800億盧比（約合新台幣1830 億元），是印度迄今以來最大的本土武器採購案。

首架光輝Mk-1A戰機將在3年內交付給印度空軍，其餘飛機訂單將在2030年之前交付。

這間印度本土戰機製造商很快將獲得印度空軍106架基礎教練機的合約。國防採購委員會去年8月已經批准空軍採購印度斯坦航空公司生產的Turbo Trainer-40 （HTT-40）基礎教練機。

此外，印度國防部上週批准價值1370億盧比（約合新台幣523億元）本土武器採購預算，其中包括118輛阿瓊第一版改進A型坦克，和配備現代防護與應對系統的裝甲戰鬥車輛（AFVs）。

印度今年還將簽訂一筆25億美元（約合新台幣696億元）的採購合約，為印度空軍採購56架中型運輸機，替換老舊的Avro-748運輸機。將由塔塔先進系統（Tata Advanced Systems Limited）和空中巴士國防與航太（Airbus Defence and Space）公司共同執行，在「來印度製造」（Make in India）下為空軍生產56架C-295運輸機。

前印度陸軍軍事作戰處處長（Directors General of Military Operations）、退役中將巴提亞（Vinod Bhatia）說，為本土製造武器和系統採購提供專用撥款，將改變遊戲規則，並為印度在國防上的自力更生做出巨大貢獻。

巴提亞認為，印度對軍事硬體的進口依賴一直是國防上的主要弱點，正在矯正。用於本土國防武器採購的專用財政撥款將可極大地推動「來印度製造」的發展，同時有助發展印度本土的國防產業生態系統。

(中央社)