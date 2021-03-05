日本東芝(Toshiba)股票，在元月底重返東證一部交易後，漣漪效應已慢慢出現。無論海內外，都看得到有大型企業在增建東芝部位。東芝也表示，經過這幾年幾乎是打掉重練後，公司已重生變成一隻浴火鳳凰。

據悉，在東芝重回主板市場東證一部時，日本瑞穗金融集團（Mizuho Financial Group）就陸續增持東芝股票，重新建立約5.07％部位。

依照瑞穗金控遞交日本財政省資料顯示，集團中的各個銀行，證券公司與資產管理部門，分別有1.24％，1.7％與2.13％持股單位。

全球最大資產管理公司美國貝萊德（BlackRock）4日也表示，已持有東芝5.21％股份，並成為東芝第三大股東。這家日本電機大廠前兩位大股東為，對沖基金Effissimo資本管理與Farallon資本管理。

其實，東芝最近也跟總部位於新加坡的大股東Effissimo鬧得不太愉快，因為雙方對股東權益的看法分歧。東芝曾表示，重返東交所一部交易，因公司信譽提高，投資人亦樂於持有，也利於日後資金調度。

東京證交所在元月22日，終於批准東芝股票可重返東證一部交易。約三年半前，2017年東芝股票被降等至東證二部。當初因為財務出問題，搞到入不敷出甚至要大賣家當來還債，因此才落到被踢出主板交易。

(時報資訊)