每個人與生俱來的天賦都不盡相同，有些人就特別懂得該如何投資理財，眼光特別神準。搜狐命理專欄罪的文章中指出，有3個生肖的人天生就具有「賺錢天賦」，聰明才智加上對市場透徹的觀察，讓他們能夠累積大量資本，讓旁人看到都覺得羨慕不已。

1. 生肖羊

生肖羊的人思維較靈活，天生就具備非凡的分析能力，讓他們可以快速感知市場的需求，以及掌握且使用市場上最有價值的資訊，因此成功吸引到不少資金。對於賺錢，屬羊者也有很多新的想法，他們採取的其中一個手法就是「平衡策略」，盡可能多方面發展，這樣就算有些部分收益不太理想，也可以靠著其他途徑來填補。

2. 生肖馬

生肖馬的人具有極大的野心，在他們心目中總會有一個目標，並不斷思考該如何才能實現，只要敢想的事情就沒有不敢做的，他們的賺錢哲學是「快速且無情」，所有到手的商業機會都不會被輕易放開。屬馬者也喜歡刺激、多樣化的賺錢方法，像是購買房地產或股票，對於充滿勇氣的他們來說非常合適。

3. 生肖虎

生肖虎的人是潛在的金融大師，他們具備儲蓄的觀念，買東西時也喜歡貨比三家，這些行為都為他們的創業累積大量資本；對於屬虎者來說，房地產除了可給帶給他們安全感以外，還可以讓他們充分發揮自己的管理能力。

(中時新聞網)