大陸政府工作報告表示將堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，陸委會5日回應，政府堅定捍衛國家主權與台灣民主自由。

大陸全國人大5日開幕，大陸國務院總理李克強作政府工作報告表示，要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。他指出，要高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動，完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，促進海峽兩岸交流合作、融合發展，同心共創民族復興美好未來。

陸委會5日發新聞稿指出，針對大陸國務院在全國人大提出政府工作報告中，再次重申了其「一個中國原則」的對台政策，大陸委員會強調，台灣民意長期主張維持現狀，政府推動台海和平穩定的兩岸政策立場一貫，將持續堅定捍衛國家主權與臺灣民主自由。對於中共「兩會」期間相關涉台言論與作為，及對兩岸關係之影響，陸委會將持續關注。

陸委會強調，兩岸良性互動雙方均有責任，健康有序交流勝過對台強制性施壓。我們呼籲對岸為開展良性互動關係，作出相對的努力與承擔，在相互尊重、善意理解的態度下，正視與尊重台灣民眾對矮化台灣之政治框架及負面統戰施壓作為的反對與質疑，真正務實思考良善舉措，透過溝通逐步化解分歧，確實保障兩岸民眾權益。

(工商 )