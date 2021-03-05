全球半導體需求塞爆，但股市卻因通膨、美債殖利率上升而大幅度修正，台股權值王台積電更是從年後的收盤高點663元，截至本周五(5日)收盤601元，跌幅達9.35%，成交總量持續上揚。若從盤中零股交易來看，台積電股價雖然一路下挫，成交筆數與股數遠遠甩開其他個股，高居第一，但從台積電目前摜破月線、回測季線走勢來看，不一定是個逢低買進的適合點。

隨著台積電ADR昨(4)日隨著費半指數重挫，收盤大跌近6%，台積電5日開低、報在588元，盤中低點來到584元，台股暴跌超過260點，跌勢早盤逐步收斂，甚至一度翻紅上漲，盤中高點一度來到605元，終場收在平盤601元，成交總量較前一日擴大至79,785張。

三大法人5日賣超277.37億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超263.52億元，投信買超16.67億元，自營商賣超30.52億元。

台積電5日遭外資賣超逾22,313張，高居外資5日賣超第三名，外資本周以來賣超逾63,351張，投信、自營商本周則是站在買超方，三大法人本周賣超57,789張。

若從盤中零股交易來看，台積電本周皆為每日成交股數、成交筆數之冠。台積電零股5日成交2,871,060股，成交筆數為76,840筆，成交金額逾17.15億元。若加上盤後零股交易133,467股，成交金額達逾0.8億元，總計300.4527萬張，金額約為17.95億元。

從今年以來幾次台積電大漲大跌，零股交易規模都會放量成長，包括前幾日成交股數都超過300萬股，甚至在2月26日台積電大跌29元之際，盤中與盤後零股成交股數更來到608.71萬股，顯示台股小資族在台積電回檔之際，都勇於進場接單。

引述摩爾投顧投資長郭哲榮在本報先前分析，美國10年期公債殖利率數次來到1.5%之上，台積電日前股價創679元歷史新高，按2020年累計配息10元，殖利率約1.47%，這對於台積電股價上行會有壓力，將面臨賣壓陷入整理。

若是美債殖利率壓在1.5%來計算，在美國升息之前，台積電股價操作可以在600元以下布局，然後靠近700元提防賣壓，但前提當然是美債殖利率能不突破這條防線。

(中時新聞網)