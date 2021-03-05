彰化銀行推廣轉介輸出保險嘉惠出口廠商，績效優異獲肯定，於3月4日榮獲財政部頒發轉介輸出保險績優銀行獎項，已連續二年獲得本項殊榮。

彰化銀行長期以來與中國輸出入銀行密切配合業務，除提供客戶各項出口外銷保險服務，更進一步在107年簽署合作「全球通帳款承購保險專案」，協助企業規避應收帳款可能衍生之各項風險，擴大承作應收帳款業務之商機。

去年度在新冠肺炎疫情影響下，全球經濟受到嚴重衝擊，彰化銀行配合政府政策，提供各類紓困貸款協助客戶渡過疫情衝擊，並在此疫情逐漸趨緩之際，推動兆元振興融資方案，持續辦理投資台灣三大方案及境外資金匯回台灣等業務，協助客戶在後疫情時代恢復成長動能。

彰化銀行表示，彰化銀行一向以成為客戶優質夥伴之信念，提供多樣化商品與融資協助，與客戶共同成長茁壯，除國內各地均設有分行直接服務客戶外，於海外亦有設立分行、辦事處及子行等據點，提供全方位、跨境金融服務，未來彰化銀行仍將秉持服務、效率、創新等經營理念，滿足企業資金運用與融資需求。

(工商 )