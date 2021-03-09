阿聯酋航空為有出國需求的台灣旅客推出杜拜獨享優惠。旅客可享有優惠票價，隨票並附贈額外10公斤免費行李托運限額與市中心最多三晚住宿，旅客們可在2021年3月15日至6月30日期間免費下榻五星級的杜拜侯爵萬豪飯店（JW Marriott Marquis）；為了讓旅客在機艙內享受更多專屬空間並確保隱私，阿聯酋航空亦開放經濟艙旅客購買鄰座空位。

阿聯酋航空希望，透過提供彈性且多元化的機票選項、納入COVID-19給付的多風險旅遊保險，以及全新的經濟艙空位購買服務，讓旅客在飛行時亦可維持安全社交距離，盡情享受飛悅卓越的旅遊體驗。

杜拜為全球首波獲世界觀光旅遊委員會（WTTC）頒發「安全出遊」（Safe Travel）榮譽的城市之一，肯定杜拜為了守護所有到訪旅客及居民的健康安全所採取的全面防疫措施有效。

2021年3月8日至28日之間，訂購2021年3月15日至6月30日期間內出發前往杜拜的經濟艙旅客，可享有杜拜侯爵萬豪飯店（JW Marriott Marquis）兩晚免費住宿，商務艙旅客則可在抵達杜拜當日起享有三晚免費住宿。杜拜侯爵萬豪飯店（JW Marriott Marquis）為全球最高的五星級飯店之一，鄰近杜拜購物中心、哈里發塔與杜拜歌劇院，更有獲獎無數的餐廳，並設有購物中心與舉世聞名的水療中心。

2021年3月8日至28日間，訂購阿聯酋航空2021年3月15日至6月30日期間自台北出發前往杜拜的台灣旅客，可享票價優惠，經濟艙票價含稅自NT$17,999元起，商務艙票價含稅自NT$69,999元起。阿聯酋航空亦提供額外10公斤免費行李托運限額，讓旅客能在杜拜安心購物，不必擔心行李重量問題。

為回應廣大經濟艙旅客對隱私與座位空間的需求，阿聯酋航空亦推出全新服務，讓持有機票預訂確認函的旅客，可於出發當日於機場報到櫃台購買鄰座空位，每位旅客最多可購買三個鄰座空位。每個空位售價約美金55元至美金165元不等，旅客需依不同航線負擔相對稅金。由於空位數量依當日旅客數量而定，每天可購數量不一，將不開放事前預訂。

疫情爆發以來，阿聯酋航空逐步調整營運方針並增設安全防護措施，在可保護旅客與全體工作人員健康的前提下陸續重啟全球飛航網絡營運。杜拜自2020年7月解封、重啟商務與觀光旅遊以來，亦以其陽光普照的海灘、世界文化遺產與頂尖服務業精神，成為廣受歡迎的旅行地點。

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