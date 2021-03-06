中和男大鬧自助餐店 乞討免費便當還錄影喊告：你侮辱我

新北市中和某自助餐店日前來了1名自稱有疾病、來討免費餐的年輕人，該年輕人遭拒絕後，竟開始在店內大鬧亂叫，甚至轉而向客人要餐，店家最後妥協給了飯，並叫他「快滾」，許多用餐民眾也看不下去，紛紛怒斥他快走，沒想到他竟然持續大鬧，還拿出手機錄影揚言提告，理由是「你侮辱我」，囂張行徑全被民眾錄影下來。

1名網友在臉書「爆料公社」上發文表示，他日前在1間自助餐店撞見1名年輕人在店內大聲嚷叫，不是因為消費糾紛，而是向店家討飯，氣得他直說「好手好腳、又有手機可以用的年輕人來討飯，老闆不給，就在櫃檯一直盧，到處盧客人給錢」，最後老闆的兒子妥協給了飯，老闆則罵年輕人「快滾」，沒想到對方竟揚言被罵要報警，不斷在店內大鬧。

店家最後妥協給了飯，並叫他「快滾」，許多用餐民眾也看不下去，紛紛怒斥他快走，沒想到他竟然持續大鬧，還拿出手機錄影揚言提告。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

網友拍攝的影片中，鬧事的年輕人疑似遭老闆罵，他氣得回應「我爸爸媽媽有得罪他嗎？我從頭到尾有罵阿伯嗎？」而老闆則說「你情緒勒索客人，打擾到客人，你哪裡有禮貌？我們說不要，你就去下一家，難道不行嗎？」店內客人也看不下去，紛紛說「吃一吃趕快回去啦」，而他之後仍不斷大鬧，甚至拿出手機拍攝，揚言以影片控告；原PO說對方還提到要讓店家像某鴨肉飯一樣倒掉。

影片公開後，許多網友則留言罵「怎麼看都不是生病的，這是故意來亂的」、「這種貨色我遇過，給了1次以後天天來，還會要求菜色，不給他換還會說你很XX」、「厲害！拿著手機錄影叫人家再罵一次，然後就要告人家公然侮辱」、「有手有腳當乞丐要飯還比人兇，誇張」。

(中時新聞網)